Депрессия: 9 тревожных звоночков

Если у вас есть хотя бы 5 симптомов из этого списка, и они беспокоят дольше двух недель большую часть дня, вам пора к врачу.Подавленное настроение, особенно в первой половине дня Иногда депрессия проявляется лишь в виде легкой грусти, в других случаях возникает глубокая подавленность, вплоть до того, что появляются симптомы на физическом уровне, чаще всего боли и чувство тяжести в груди. В сложных случаях кажется, что жить дальше просто невозможно. Эти симптомы сильнее всего выражены утром. К вечеру может становиться лучше. Чувство вины, ощущение собственной бесполезности Уметь признать свою вину — черта сильного человека, а вот искать ее буквально в каждом поступке и постоянно думать о ней — один из признаков депрессии. В голове все время прокручивается одна и та же пластинка. Человек раз за разом вспоминает ситуации, в которых совершил ошибку, «нехорошо» поступил. Думает, что бесполезен и никому не нужен. Постоянно «предчувствует» несчастье, в котором он сам якобы виноват. Если вы считаете, что вся ваша жизнь была ужасна, и что скоро последует страшная расплата, хотя реальных оснований так думать нет, нужно срочно обратиться к врачу. Снижение концентрации внимания и нерешительность Часто стали срывать дедлайны? Не успеваете справляться с важными делами? Когда человек в состоянии депрессии, ему сложно сфокусироваться на текущих задачах. Чтобы сделать выбор и принять решение, приходится прикладывать огромные усилия. Мозг настолько погружен в состояние печали и внутренней опустошенности, что на остальное просто не остается ни сил, ни времени. Это заставляет принимать необдуманные решения и ошибаться с выбором. Человек действует рискованно, себе во вред. Нарушение сна Депрессия может заставить вас спать слишком много или слишком мало. Если вы постоянно чувствуете себя как выжатый лимон, вы будете спать больше, чем обычно. Некоторые люди «убегают» в сон от печали и плохих мыслей. В других случаях тревожные негативные мысли, напротив, не дают уснуть, становятся причиной дефицита сна и бессонницы. В свою очередь, если человек недосыпает, его внутренние часы — биоритмы — сбиваются, и он чувствует себя еще более уставшим, сильнее нарушается концентрация внимания. Получается своего рода порочный круг.Неспособность радоваться тому, что когда-то делало счастливым Возможно, вы всегда с нетерпением ждали пятничного вечера, чтобы поехать на фитнес, а в последнее время как-то не хочется. Или вы обожали собираться с друзьями, а теперь придумываете отговорки, лишь бы не идти в гости. Если раньше вам что-то нравилось, а сейчас совсем не доставляет удовольствия, это с большой вероятностью указывает на депрессию. Как и в случае с дефицитом сна, замыкается порочный круг. Депрессия лишает вас способности получать удовольствие от любимых занятий, и вы перестаете делать то, что могло бы хоть как-то повысить ваше настроение. Изменение массы тела Некоторые люди с депрессией худеют, другие набирают вес. Во многом это связано с изменением пищевых привычек. Из-за негативных мыслей вы можете забывать вовремя поесть, или вам просто не хочется, или нет желания готовить еду. Иногда наблюдается противоположная ситуация: еда становится средством, которое помогает хотя бы на время, хотя бы немного поднять настроение. Это симптомы тревожного расстройства, но иногда они указывают на депрессию. Люди с депрессией часто испытывают и тревогу — ощущение надвигающейся опасности, неприятные предчувствия, у некоторых случаются приступы паники. Эти состояния возникают без видимых причин, сопровождаются навязчивыми мыслями. На физическом уровне повышенная тревожность проявляется в виде усиленного сердцебиения, потливости, нарушения сна. Если у вас стало часто и без причин возникать беспокойство, внутреннее напряжение, вполне возможно, что это не депрессия. Но к врачу лучше все равно сходить.Непонятные боли в разных частях тела При депрессии могут беспокоить головные боли, боли и «спазмы» в желудке, тошнота, болевые ощущения в шее, спине. С болями все сложно — они бывают вызваны сотнями разных причин: заболеваниями внутренних органов, поражениями нервов, неврозами, психическими расстройствами. Если вы уверены, что у вас нет никаких болезней, и вы не можете объяснить причину болей, есть повод заподозрить депрессию. Уточнить диагноз поможет обследование. Мысли о суициде Это самый грозный симптом депрессии. Сюда же относится нежелание жить, но без суицидальных мыслей. Это исключение из общего правила: даже если у вас нет других симптомов из списка, но в течение двух недель вы регулярно думаете о самоубийстве, нужно идти к врачу. Такие мысли представляют непосредственную угрозу для вашей жизни. Может случиться непоправимое. Если вы успели обдумать, каким способом совершите суицид, и выбрали подходящее время — это уже не «звоночек», а громкий набат. Помощь врача нужна срочно.