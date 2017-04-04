Домашняя живность против аллергии

Общение ребенка с домашними животными в первый год жизни значительно снижает риск возникновения у малыша аллергических заболеваний, утверждают американские ученые.В ходе исследования проведенного группой педиатров, аллергологов и иммунологов из Медицинского колледжа штата Джорджия было установлено, что вероятность возникновения аллергии у детей, которые в первый год жизни тесно общались с двумя или более домашними животными, на 75% меньше, чем у тех, кто был лишен такой потрясающей возможности. Причем когда круг общения ребенка ограничивался только одним животным, никакого хоть сколько-нибудь значимого эффекта выявить не удалось.Наблюдения велись за 500 детей, родившихся в период с апреля 1987 года по август 1989 года, а домашних животных представляли кошки и собаки.Полученный результат скорее не только неожиданный, но и парадоксальный. Долгое время считалось, что животные как раз и являются тем фактором, от которого современная медицина старается в первую очередь изолировать ребенка, предрасположенного к аллергической патологии.Вместе с тем, выводы ученых авторов исследования частично подтверждаются и некоторыми ранее проводившимися в Европе исследованиями, показавшими, что дети, выросшие рядом с животными, значительно реже страдают от аллергических заболеваний различного рода. Более того, данные американских специалистов соответствуют новому направлению в медицине, приверженцы которого считают, что нынешняя окружающая человека среда стала «слишком чистой». Последнее утверждение с трудом поддается пониманию и логическому объяснению, учитывая, что в мире, каждый день синтезируется от 30 до 50 новых химических соединений, что никак не способствует чистоте, а скорее даже наоборот.Эти же ученые считают, что проведение вакцинации и применение антибиотиков ослабили иммунную систему, вследствие чего широко распространились аллергия и астма.Что же касается антиаллергического действия домашних животных то, скорее всего, никакой загадки тут нет, частое контактирование с аллергенами в малых дозах приводит к постепенному притуплению реакции иммунитета на раздражитель, что специалисты называют десенсибилизацией. Кстати последний метод очень широко используется аллергологами для лечения различного рода аллергических реакций.