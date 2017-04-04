Домашняя живность против аллергии

http://www.neboley.com.ua - Добавил fallingpianos в категорию Аллергология

Общение ребенка с домашними животными в первый год жизни значительно снижает риск возникновения у малыша аллергических заболеваний, утверждают американские ученые.

В ходе исследования проведенного группой педиатров, аллергологов и иммунологов из Медицинского колледжа штата Джорджия было установлено, что вероятность возникновения аллергии у детей, которые в первый год жизни тесно общались с двумя или более домашними животными, на 75% меньше, чем у тех, кто был лишен такой потрясающей возможности. Причем когда круг общения ребенка ограничивался только одним животным, никакого хоть сколько-нибудь значимого эффекта выявить не удалось.


Наблюдения велись за 500 детей, родившихся в период с апреля 1987 года по август 1989 года, а домашних животных представляли кошки и собаки.


Полученный результат скорее не только неожиданный, но и парадоксальный. Долгое время считалось, что животные как раз и являются тем фактором, от которого современная медицина старается в первую очередь изолировать ребенка, предрасположенного к аллергической патологии.
Вместе с тем, выводы ученых авторов исследования частично подтверждаются и некоторыми ранее проводившимися в Европе исследованиями, показавшими, что дети, выросшие рядом с животными, значительно реже страдают от аллергических заболеваний различного рода. Более того, данные американских специалистов соответствуют новому направлению в медицине, приверженцы которого считают, что нынешняя окружающая человека среда стала «слишком чистой». Последнее утверждение с трудом поддается пониманию и логическому объяснению, учитывая, что в мире, каждый день синтезируется от 30 до 50 новых химических соединений, что никак не способствует чистоте, а скорее даже наоборот.
Эти же ученые считают, что проведение вакцинации и применение антибиотиков ослабили иммунную систему, вследствие чего широко распространились аллергия и астма.
Что же касается антиаллергического действия домашних животных то, скорее всего, никакой загадки тут нет, частое контактирование с аллергенами в малых дозах приводит к постепенному притуплению реакции иммунитета на раздражитель, что специалисты называют десенсибилизацией. Кстати последний метод очень широко используется аллергологами для лечения различного рода аллергических реакций.
Listis
LentaInform
Gnezdo
СМИ2

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь