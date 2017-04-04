Найдены антигены, которые победят сальмонеллез

Международная группа иммунологов из Калифорнийского университета в Дэвисе сделала важный шаг на пути к разработке эффективной вакцины для борьбы с сальмонеллой — устойчивой к антибиотикам бактерии, являющейся одной из основных причин болезней пищевого происхождения во всем мире и виновницей сотен тысяч смертей.Специалисты обнаружили набор антигенов (вещества, которые вызывают иммунную реакцию), который идентичен у мышей и людей. «Выявленные антигены обеспечат основу для разработки вакцины против сальмонеллы», – утверждает иммунолог Стивен Максорли из Центра сравнительной медицины, который занимается изучением заболеваний, поражающих животных и человека.В настоящее время не существует вакцины против штаммов сальмонеллы. Кроме того, бактерии сальмонеллы все чаще становятся устойчивыми к антибиотикам, которые активно применяют в лечении, а новых действующих препаратов на горизонте пока не видно. «Несмотря на то, что инфекции, вызванные сальмонеллой, играют важную роль в здоровье человека и животных, антигены, которые являются ключевыми при разработке вакцины, до сих пор не были выявлены», – комментирует С.Максорли.С целью обнаружения этих антигенов группа ученых собрала «коллекцию» из 2700 белков, что составляет около 60% всех белков, производимых сальмонеллой. Эксперты установили, что 117 из них ведут себя как антигены, когда смешиваются с кровью мышей, инфицированных сальмонеллой, и вызывают иммунный ответ для защиты против бактериальной инфекции. 14 из этих белков были идентичны во всех четырех штаммах, рассматриваемых в исследовании. Специалисты также выявили 14 белков, которые служат в качестве антигенов в крови у малавийских детей, инфицированных сальмонеллой, 8 из этих 14 белков (57%) были среди 117 антигенов, найденных у мышей.По данным ВОЗ, ежегодно более 1 млн случаев заболевания приходится на США, в прошлом году сальмонеллез унес жизни 580 американцев. В России нет четкой статистики заболевших. По некоторым оценкам, ежегодно сальмонеллезом заболевают 30-40 человек на каждые 100 тыс. населения.