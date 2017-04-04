Эксперты опасаются роста числа заболеваний, не поддающихся лечению антибиотиками

Британия столкнулась с "мощным" ростом численности инфекций, устойчивых к антибиотикам и вызываемых кишечной палочкой."Эксперты утверждают, что рост устойчивости инфекций к антибиотикам представляет столь же серьезную угрозу для здоровья людей в мире, как и появление новых заболеваний, таких как СПИД или пандемия гриппа", - отмечает автор статьи Джереми Лоренс.Профессор Питер Хоуки, клинический микробиолог и глава рабочей группы британского правительства по проблемам устойчивости к антибиотикам, заявил, что проблема резистентности к антибиотикам в медицине имеет ту же значимость, что в других сферах проблема глобального потепления.По его словам, "медленный, но верный рост" числа устойчивых к лекарствам штаммов чреват превращением распространенных инфекционных заболеваний в неизлечимые болезни. В Евросоюзе от бактериальных инфекций, устойчивых к антибиотикам, уже умирают 25 тысяч человек ежегодно."Это всемирная проблема - границ у нее нет, - сказал эксперт. - В Великобритании очень хорошая политика применения антибиотиков для людей и животных. Но мы не одни. Надо думать в глобальных масштабах".