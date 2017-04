Новые рекомендации по приему витамина D у женщин в постменопаузе

Европейское Общество Менопаузы и Андропаузы (European Menopause and Andropause Society, EMAS), опубликовавшее свою точку зрения на роль витамина D после менопаузы, считает, что рекомендуемые суточные дозы должны составлять 6000 МЕ/день или 800 МЕ/день для пациенток 71 год и старше.«Появляются данные о широком спектре тканевых эффектов витамина D», - пишут Фаустино Р. Перез-Лопеза (Faustino R. Pйrez-Lуpeza) (Department of Obstetrics and Gynecology, Universidad de Zaragoza, Spain) и коллеги. «Эпидемиологические и проспективные исследования связали дефицит витамина D не только с остеопорозом, но также и сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, раком, инфекциями и нейродегенеративными заболеваниями».Основываясь на литературных обзорах и консенсусе экспертных мнений, группа экспертов заключила, что ведущий естественный источник витамина D - синтез в коже под действием стимулирующего солнечного света. Диетические источники, которые не являются столь же значимыми как синтез в коже, включают такие продукты животного происхождения, как жирная рыба, яйца и молоко.Измерение сывороточных уровней 25-гидроксивитамина D [25 (ОH) D] позволяет определить статус витамина D, с оптимальными уровнями в пределах от 30 - 90 нанограмм/мл (75 - 225 наномоль/л). Однако рекомендации относительно оптимальных уровней витамина D варьируются в различных странах. Факторы, влияющие на уровни витамина D, включают: сезон года (понижение уровней зимой), широта, высота, загрязнение воздуха, пигментация кожи, использование солнцезащитных кремов, и степень покрытия кожи одеждой.Ожирение, синдром мальабсорбции, использование антиконвульсантов, антиретровирусной терапии или различных других лекарственных средств, старение кожи, небольшое подвергание солнцу, и проживание в жилых учреждениях социальной защиты ассоциировались с низкими сывороточными уровнями 25(ОH)D.Рекомендуемые суточные дозы витамина D - 600 МЕ/день, но они должны повышаться до 800 МЕ/день у пациенток, по крайней мере, 71 летнего возраста. Женщины в постменопаузе могут вообще достигнуть здоровых уровней витамина D, регулярно подвергаясь полуденному солнечному свету без солнцезащитных кремов в течение 15 минут, 3 - 4 раз в неделю. Прием пищевых продуктов, фортифицированных витамином D, не обязательно обеспечивает его достаточное количество.Когда необходим дополнительный прием, могут приниматься или витамин D2 (эргокальциферол), или витамин D3 (холекальциферол). В зависимости от используемой дозы и наличия заболевания почек или другого сопутствующего заболевания, может быть показан контроль.Специфические итоговые рекомендации включают следующее:Клиницисты должны признать, что дефицит и недостаточность витамина D широко распространены, затрагивая до 70 % европейских популяций (включая те, которые живут в солнечных районах).Здоровые женщины в постменопаузе могут достигнуть адекватных сывороточных концентраций витамина D посредством любого подвергания солнечным лучам (15 минут в день, 3 - 4 раза в неделю), или дополнительным приемом 800 - 1000 МЕ/день.Чтобы достигнуть адекватных уровней, женщины с низкими сывороточными уровнями 25 (ОН) D, возможно, нуждаются в дозах 4000 - 10 000 МЕ/день.Определенные индивидуализированные дозы приложений витамина D необходимы для женщин с болезненным ожирением, до и после наложения желудочно-кишечного анастамоза, при синдроме мальабсорбции, и/или заболеваний печени или почек.Адекватное количество витамина D и специфические сохраняющие костную ткань методы лечения показаны женщинам с дефицитом витамина D, остеопорозом, и/или с предыдущими переломами. Если нет никаких связанных факторов риска для низких сывороточных уровней витамина D, дозы должны быть от 800 до 1200 МЕ/день.