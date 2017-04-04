В язвенной болезни желудка виновата бактерия

Новое открытие международной группы ученых из США и Швеции поможет лучше разобраться в жизненном цикле бактерии, являющейся главной причиной язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, и, возможно, создать новые препараты и вакцину. Исследователи обнаружили, что Helicobacter pylori использует необычный механизм, чтобы избегать атаки иммунной системы. Об этом сообщает сайт Рекицен – РД.Эта бактерия прикрепляется к слизистой оболочке желудка, оказывая на нее разрушающее действие. Организм реагирует на это выделением особого вещества, привлекающего клетки иммунной системы. Однако, как было обнаружено в ходе исследования, в этот момент микроб может «прятаться» в слизи, вырабатываемой железами желудка, становясь невидимым для лейкоцитов, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.netК тому моменту, когда воспалительный процесс стихает, и иммунные клетки уходят, Helicobacter pylori возвращается на поверхность слизистой, за счет которой питается. Вновь начинается воспаление, но и бактерия вновь может скрыться от защитных механизмов иммунитета. Таким образом поддерживается хронический процесс у людей, страдающих язвенной болезнью и гастритом.Как отметил один из авторов исследования доктор Дуглас Берг (Douglas E. Berg), новые данные должны улучшить понимание того, как происходит инфицирование Helicobacter pylori, как на это реагирует организм, и как микроб уходит от иммунных клеток. Он высказал надежду, что это поможет создать вакцину от бактерии или препараты для лечения или уменьшения тяжести последствий инфекции. Результаты исследования, которые с американской стороны выполнялись специалистами медицинского факультета Вашингтонского университета в Сент-Луисе, опубликованы в свежем номере журнала Science