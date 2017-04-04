Жирная рыба снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Эксперты из Гарвардского университета считают, что чем меньше в крови омега –3 жирных кислот (omega-3 fats), тем больше вероятность смертельного сердечного приступа.Ученым было давно известно, что употребление в пищу жирной рыбы снижает риск сердечно-сосудистой патологии. Доктор Dr Albert и его коллеги впервые применили уровень омега –3 жирных кислот в качестве индикатора вероятности внезапной сердечной смерти. Доктор Albert сказал: «В том случае, если содержание “длинноцепочных” омега-3 жирных кислот составляло менее 4% всех жирных кислот риск смерти от сердечного приступа был наиболее высок, а при концентрации жирных кислот менее 8% риск был минимален.Количество «рыбьих» жиров в крови находится в прямой зависимости от уровня потребления рыбы. Установлено, что даже в рыболюбивой Британии каждый десятый житель недоедает рыбных продуктов. Об этом сообщает сайт: Здоровье от природы – Кармолис.