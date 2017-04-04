Врачи ответили, можно ли работать после инфаркта

Итальянские ученые из Университета Падуи рассказали в новой публикации научного журнала Labor Economics о том, что работа после случившегося инфаркта может оказаться смертельно опасной. Специалисты настаивают, что восстановление после сердечного приступа должно быть долгим.После инфаркта стоит значительно уменьшить нагрузку, возможно, даже отказаться от работы, заявили исследователи.«Функциональность сердца с возрастом не становится лучше, а только ухудшается и дополнительная нагрузка лишь способствует этому. После инфаркта важно долгое время уберегать себя от переживаний и физической деятельности, - иначе риск повторного инфаркта окажется очень высоким», - отметили представители Университета Падуи.Ученые вели наблюдение за группой из 100 респондентов, которых поделили на команды в зависимости от состояния здоровья, а также по половому признаку. В результате эксперты констатировали, что у женщин и мужчин в возрасте от 50 лет все чаще случаются инфаркты. При этом, пережив приступ, многие снова начинают выходить на работу, нагружая сердце, видят медики.«Мужчины рвутся работать сильнее женщин, поэтому средняя продолжительность жизни у них гораздо ниже», - установили авторы работы.