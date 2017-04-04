Врачи: витамины группы В обязательны для жителей городов

Горожане должны дополнительно принимать витамины для поддержания здоровья, подтвердили ученые. По их мнению, живущим в городах людям необходимо принимать витамины группы В.Заключение о пользе витаминов группы В для городских жителей было сделано исследователями из Колумбийского и Гарвардского университетов. В этом ученые видят способ защитить здоровье людей в условиях неблагополучной экологической обстановки, характерной для городов.«Жители городов должны принимать витамины группы В, чтобы компенсировать ущерб, наносимый организму загрязняющими веществами, насыщающими городской воздух», - констатировали они.Мнение ученых подкреплено данными исследования, в рамках которого врачи наблюдали за здоровьем добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. Участники были поделены на две группы, в одной из которых получали плацебо, а в другой - витаминные добавки, содержавшие 2,5 миллиграмма фолиевой кислоты, 50 миллиграммов витамина B6 и 1 миллиграмм витамина B12.Анализ крови, выполнявшийся после того, как испытуемые проводили время на улице с оживленным движением автотранспорта, показал: употребление витаминов группы В сделало пробы более чистыми – принимавшие их добровольцы были лучше защищены от негативных последствий загрязнения воздуха.Напомним, что ряд исследований доказывает наличие связи между грязным воздухом городов и онкологией, а также болезнью Альцгеймера.