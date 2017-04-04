Средства, назначаемые матери, напрямую влияют на сексуальную ориентацию ребенка

Бисексуальность - достаточно распространенное явление среди мужчин и женщин, чьи матери получали во время беременности дополнительные дозы прогестерона. Было проведено исследование, в рамках которого ученые проследили за половым развитием 34 человек (их матери принимали гормональные препараты во время беременности для предотвращения выкидыша).Прогестерон, оказалось, напрямую влияет на сексуальность. Тела мужчин и женщин при этом сами вырабатывают этот гормон. Он задействован в менструальном цикле, помогает поддержать беременность и развитие плода. Также прогестерон важен для нервного развития и выработки других половых гормонов, включая стероидные. А стероидные гормоны, в свою очередь, помогают регулировать стрессовые реакции, воспаление и обмен веществ.Обычно прогестерон назначают для поддержания процесса оплодотворения, для снижения риска выкидыша, преждевременных родов и для повышения массы тела новорожденного. Новое же исследование говорит о том, что люди, чьи матери принимали прогестерон, реже считали себя гетеросексуалами (об этом заявляли 20,6%). Наличие гомосексуальной связи к 25 годам было выявлено в 24,2% случаев. Представители своего пола или обоих полов привлекали 29,4% и 17,6% соответственно.