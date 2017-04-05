Красота и здоровье вашей кожи напрямую зависит от вашего питания.И если вдруг в вашем рационе не хватает витаминов или минеральных веществ, их недостаток необходимо пополнить искусственным путем, благодаря приему аптечных витаминов.Витамины для кожи, ногтей и волос не являются редкостью, главное знать, какие именно нужны вам. Есть также витаминизированные кремы, но их эффект, как правило, кратковременен. Для здоровья важны все витамины, а мы сейчас обсудим, какие нужны витамины для кожи лица.Прежде всего, это витамин С. Его недостаток вызывает разрушение коллагена, волокна которого придают коже эластичность и упругость. Витамин С нужен в качестве катализатора для создания новых волокон коллагена. Кстати, крем с витамином C применять не рекомендуется, ведь это может вызвать зуд и покраснения.Витамин А используется в косметических средствах для лечение прыщей, угрей и прочих заболеваний кожи. Достаточное количество витамина А, вернее бета каротина, содержится в моркови, а бета каротин при взаимодействии с жирными кислотами, преобразуется в витамин А и усваивается легко. Витамин А способствует процессу регенерации кожи, но слишком большое его количество может быть токсичным. Кремы с содержанием витамина А мягко насыщают кожу, не вызывая при этом раздражения.Дерматологи для здоровья кожи всегда рекомендуют витамин Е. Он является естественным антиоксидантом, препятствуя повреждению клеток кожи свободными радикалами. При воздействии на кожу ультрафиолетовых лучей, в клетках быстро истощается количество антиоксидантов, в результате чего образуются морщины, а кожа начинает провисать.Важны для кожи также и витамины группы В, ведь даже незначительный их дефицит может вызвать сухость, шелушение и зуд кожи. Кремы с витаминами В1, В2, а также В12 могут придать здоровый блеск вашей коже, быстро ее увлажнить, а при высокой концентрации могут также выровнять тон кожи. Витамин В3 подходит для уменьшения покраснения кожи, а также ее увлажнения, а витамин В6 помогает поддерживать гормональный баланс.Витамин К отвечает за питание, улучшает приток крови к клеткам кожи, поэтому его лучше принимать внутрь, а не использовать кремы с витамином К.Витамин Д является ответственным за внешний вид и цвет кожи. Он образуется под действием солнечных лучей, но может приниматься также и в таблетках. Нужно остерегаться кремов с содержанием витамина Д, ведь пользы они не принесут.Кремы для кожи вокруг глаз с сочетанием витаминов Е, С, А и К являются эффективными против темных кругов под глазами и морщин.