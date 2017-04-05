13 натуральных рецептов, которые действительно помогут при повышенной кислотности желудка

Желудок в организме человека выполняет функции, переоценить которые невозможно. Он важнейшая часть ЖКТ, отвечающая за химическую обработку пищевой массы с помощью желудочного сока. Этот сок содержит в себе различные ферменты и соляную кислоту.От качества желудочного сока зависит состояние пищеварения и уровень защиты организма от проникновения внутрь вредных бактерий и патогенной микрофлоры. А определяется это качество количеством кислоты. Она, в свою очередь, характеризует кислотность желудка.Что касается повышенной кислотности желудка, то она приводит к таким неприятным симптомам как изжога, боли в животе, чувство тяжести и другой дискомфорт. При данной патологи можно применять эффективные средства народной медицины.Аройник пятнистый. При гастритах с повышенной кислотностью выпить за 3-4 раза в течение дня настой клубневидно утолщенных корней ( 1 чайную ложку измельченного сухого или свежего сырья залить стаканом холодной кипяченной воды, настаивать 8 часов, процедить).Буквица лекарственная. При диарее и хроническом гастрите с повышенной кислотностью пить настой травы (2-3 столовые ложки сырья на стакан кипятка) по 1 столовой ложке 3-4 раза в день.Золототысячник обыкновенный. При хроническом гастрите с повышенной кислотностью, сопровождающемся изжогой, пить настой травы (1 столовую ложку сырья на литр кипятка) по полстакана 3 раза в день за полчаса до еды.При хроническом гастрите с повышенной кислотностью, который сопровождается расстройствами функции кишечника, пить настой смеси (3 ст. ложки золототысячника, 1 ст. ложку травы зверобоя продырявленного залить 5 стаканами кипятка) по полстакана 4-5 раз в день.Картофель. При хроническом гастрите с повышенной кислотностью пить свежий картофельный сок по 1 столовой ложке 2-3 раза в день за 1,5 часа до еды в течение 10 дней осенью и весной.Красавка обыкновенная. Действующее вещество алкалоид атропин проявляет болеутоляющее действие, снимает спазмы, снижает секрецию желудочных желез, ослабляет перистальтику кишечника.При спазмах кишечника и повышенной кислотности желудочного сока лучше воспользоваться готовыми аптечными препаратами, «Бекарбон» или «Белалгин», поскольку красавка очень ядовитое растение.Липа сердцелистная. При повышенной кислотности желудочного сока пить настой смеси (1 ст. л. смеси липового цвета, семян льна, корня солодки корневища аира болотного, листьев мяты перечной и фенхеля обыкновенного, взятых поровну, залить 1 стаканом кипятка) по 2-3 раза в день перед едой.При болях в желудке и кишечных коликах пить горячим настой липового цвета (3 ст. л. сырья на стакан кипятка) по 1-2 стакана 2-3 раза в день после еды.Мед. При хроническом гастрите с повышенной кислотностью пить по стакану 5% горячего водного раствора меда за 1,5-2 часа до еды. Раствор понижает кислотность желудочного сока.Миндаль обыкновенный. При повышенной кислотности желудочного сока ешьте сладкий миндаль по 10 штук 3 раза в день перед едой в течение 3 дней. Следующие 7 дней нужно есть миндаль только утром – 20 штук. Курс повторить через 2 недели.Орех грецкий. При хроническом гастрите с повышенной кислотностью желудочного сока рекомендуется съедать каждый день по 25-100 г очищенных грецких орехов.Ромашка лекарственная. Используют при повышенной кислотности желудочного сока как вспомогательное средство.Смолевка обыкновенная. При хроническом гастрите с повышенной кислотностью желудочного сока сухую траву заваривают и пью как чай. Смолевка понижает кислотность желудочного сока.Смородина красная. Принимать настойку (50г листьев красной смородины залить 500 мл белого сухого вина, оставить на 2 недели темном месте) по 30 г за 15-20 минут до еды.Солодка голая. При язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и хроническом гастрите с повышенной кислотностью желудочного сока используют аптечный препарат ликвиритон как противовоспалительное, спазмолитическое и антисекреторное средство.