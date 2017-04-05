В России выросла смертность от «прочих причин»

Смертность за первые два месяца текущего года превзошла аналогичные показатели 2016-го. По данным фонда «Здоровье», в котором сообщили об этом, особенно сильно выросла смертность от «прочих причин», обогнавшая даже статистику смертей от рака.Экспертами фонда независимого мониторинга «Здоровье» были проанализированы оперативные данные Росстата по смертности населения России за январь-февраль 2017 года. Аналитики заключили, что в этом году по сравнению с началом прошлого года общая смертность населения выросла на 0,7%. При этом самый распространенный среди россиян показатель смертности, связанный с болезнями сосудов и сердца, увеличился на 0,6%, а смертность от «прочих причин» - на 12,6%.По словам главы ведомства Эдуарда Гаврилова, многие эксперты полагают, что резкий рост этого показателя говорит о манипуляциях со статистикой – таким образом в регионах «улучшают» показатели по смертности от серьезных заболеваний.«Случайно ли совпало, что смертность «от прочих причин» выросла в Сахалинской области на 346,6%, и за тот же период смертность от болезней системы кровообращения снизилась на 40,6%? Мы этого не знаем», - сказал Гаврилов.Он отметил, что цифры смертности «от прочих причин» растут уже четвертый год подряд.По данным фонда, помимо Сахалинской области, наиболее ощутимо в начале этого года выросли показатели смертности «от прочих причин» в Рязанской, Амурской, Московской, Волгоградской и Новгородской областях, а также в Ненецком АО и Республике Калмыкия.