В России выросла смертность от «прочих причин»
http://www.medikforum.ru - Добавил favabeans в категорию Другие
Экспертами фонда независимого мониторинга «Здоровье» были проанализированы оперативные данные Росстата по смертности населения России за январь-февраль 2017 года. Аналитики заключили, что в этом году по сравнению с началом прошлого года общая смертность населения выросла на 0,7%. При этом самый распространенный среди россиян показатель смертности, связанный с болезнями сосудов и сердца, увеличился на 0,6%, а смертность от «прочих причин» - на 12,6%.
По словам главы ведомства Эдуарда Гаврилова, многие эксперты полагают, что резкий рост этого показателя говорит о манипуляциях со статистикой – таким образом в регионах «улучшают» показатели по смертности от серьезных заболеваний.
«Случайно ли совпало, что смертность «от прочих причин» выросла в Сахалинской области на 346,6%, и за тот же период смертность от болезней системы кровообращения снизилась на 40,6%? Мы этого не знаем», - сказал Гаврилов.
Он отметил, что цифры смертности «от прочих причин» растут уже четвертый год подряд.
По данным фонда, помимо Сахалинской области, наиболее ощутимо в начале этого года выросли показатели смертности «от прочих причин» в Рязанской, Амурской, Московской, Волгоградской и Новгородской областях, а также в Ненецком АО и Республике Калмыкия.
Gnezdo
СМИ2
LentaInform
Listis
Добавить комментарий