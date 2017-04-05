Бактерии стали основой эффективной системы очистки воды

Исследователи из университета Британской Колумбии разработали систему, использующую бактерии для превращения непригодной к употреблению воды в питьевую.Технология, описанная в Water Research, со следующей недели будет тестироваться в Западном Ванкувере. После испытаний система будет установлена в удаленных общинах Канады и других стран.В состав разработки входят емкости из волокнистых мембран, захватывающих и удерживающих примеси: грязь, органические частицы, бактерии и вирусы, пропуская при этом воду. В качестве второй линии защиты выступает биопленка. Составляющие ее полезные бактерии расщепляют загрязнители.«Мембранная обработка может удалить почти 99,99% примесей, что делает ее идеальной для получения питьевой воды», — объяснил лидер проекта, профессор Пьер Берубе.Подобные системы не являются новшеством. Но, по словам профессора Берубе, предложенные командой модификации позволяют значительно повысить их эффективность.«Мы впервые использовали гравитацию для удаления собранных загрязнителей, которые иначе накапливаются и закупоривают мембрану. По эффективности подход не уступает применению химикатов и механических систем, — отметил Берубе. – Биопленка также помогает очищать мембрану, съедая часть загрязнителей. Вам нужно просто открывать и закрывать заслонки каждые 24 часа, чтобы позволить биологии и гравитации выполнять свою работу. Так удается экономить время и деньги, а также продлевать срок службы системы».Ванкувер был выбран для тестирования из-за близости к месту разработки. Конечная цель авторов – установить аналогичные системы во всех поселениях, где наблюдаются проблемы с чистой питьевой водой.