Математики меняют спорт

Для того чтобы сделать такие виды спорта, как волейбол, бадминтон и сквош более конкурентоспособными и более захватывающими для зрителей, специалисты разработали новое правило.Команда ученых, специализирующихся на теории игры, разработала «правило догонялки» или «возможности отыграться».Инновация, основанная на теории вероятности и теории игр, была разработана международной командой специалистов из университета Уилфрида Лорье, Свартморского колледжа, а также Нью-йоркского и Маастрихтского университетов.Нововведение направлено на то, чтобы дать одинаково квалифицированным игрокам и командам эквивалентные шансы на выигрыш при одновременном сближении счета очков на протяжении всего соревнования – это увеличивает драматизм и эмоциональную напряженность состязания.Catch-Up дает подачу игроку, который потерял предыдущий поинт – в отличие от игрока, который выиграл предыдущий поинт (в соответствии со стандартным правилом подает победитель). Это дает проигрывающему возможность наверстать упущенное, что делает игру более конкурентоспособной и увлекательной, но при этом не помогает и не мешает побеждать ни одному из игроков.