Математики меняют спорт
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Команда ученых, специализирующихся на теории игры, разработала «правило догонялки» или «возможности отыграться».
Инновация, основанная на теории вероятности и теории игр, была разработана международной командой специалистов из университета Уилфрида Лорье, Свартморского колледжа, а также Нью-йоркского и Маастрихтского университетов.
Нововведение направлено на то, чтобы дать одинаково квалифицированным игрокам и командам эквивалентные шансы на выигрыш при одновременном сближении счета очков на протяжении всего соревнования – это увеличивает драматизм и эмоциональную напряженность состязания.
Catch-Up дает подачу игроку, который потерял предыдущий поинт – в отличие от игрока, который выиграл предыдущий поинт (в соответствии со стандартным правилом подает победитель). Это дает проигрывающему возможность наверстать упущенное, что делает игру более конкурентоспособной и увлекательной, но при этом не помогает и не мешает побеждать ни одному из игроков.
Listis
Gnezdo
СМИ2
LentaInform
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