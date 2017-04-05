Лечение рака иногда приводит к его ускоренному развитию, предупреждают генетики

Иммунотерапия считается одним из самых прогрессивных подходов в онкологии. Однако последние исследования показывают: препараты, стимулирующие иммунитет и способные убить раковые клетки, одновременно могут ускорить распространение болезни. Речь идет о применении ингибиторов PD-1.Клинические исследования выявили способность ингибиторов стимулировать рак за счет возникновения редких генетических изменений. Вероятно, лекарства активируют белки из класса факторов роста. И они уже подогревают рост опухоли. Помимо этого, у ингибиторов PD-1 есть и другие неприятные побочные эффекты. Но они все же менее выражены, чем у иных методов лечения, что делает иммунотерапию в целом довольно привлекательной.Кстати, по мнению ракового центра Johns Hopkins Kimmel Cancer Centre, почти две трети мутаций, вызывающих рак, связаны с ошибками в копировании ДНК. При этом рак может развиться даже в идеальных условиях, подчеркивает генетик Берт Вогельштейн.Выводы озвучены с учетом расшифровки генов и исследований рака из 69 стран. Вогельштейну помогал математик Кристиан Томазетти. Вместе они доказали, что произвольные ошибки в ДНК играют более значимую роль в развитии рака, чем считалось ранее. В расчет брали данные 32 разных типов рака. Оказалось, 66% мутаций в раковых опухолях были вызваны ошибками в копировании. 29% были вызваны образом жизни и факторами окружающей среды. 5% взяла на себя наследственность.Произвольные ошибки возникают каждый раз, когда клетка делится и копирует ДНК в две новые клетки. И почти ни одну из этих мутаций нельзя предотвратить. Исследование уже вызвало вопросы у некоторых онкологов, утверждающих, что большинство онкологических заболеваний все-таки вызвано неправильным образом жизни, окружающей средой или наследственностью.