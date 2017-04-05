Открытие: люди в Средневековье боялись воскрешения из мертвых

Британские ученые провели необычное исследование. Они изучили останки, найденные на кладбище в заброшенной деревне на севере графства Йоркшир. Специалисты считают, что обнаружили следы того, как жители средневековой деревни пытались предотвратить зомби-апокалипсис.Анализу подверглись более 100 костей, принадлежавших 10 людям, захороненным в XI-XIII веках. Оказалось, все трупы перед захоронением обезглавливали, расчленяли и сжигали. Если бы эти люди были жертвами каннибалов, на костях остались бы следы ножей. В случае, с которым столкнулись археологи, такие отметины наблюдались бы только в районе шеи.Исследователи сделали вывод: подобное поведение было вызвано страхом перед тем, что люди могут восстать из мертвых. Средневековый фольклор активно повествует о воскресших из могил мертвецах, убивающих живых людей.А, согласно средневековым поверьям, чтобы это не случилось, необходимо расчленить и сжечь труп перед захоронением. По словам экспертов, эта находка - первое свидетельство того, что люди действительно верили в зомби. Правда, ученые признаются: возможно, такая традиция характерна именно для жителей одной деревни, а в других регионах были свои правила захоронения.