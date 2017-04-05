Интимная близость заставляет людей делиться секретами

Американские психологи решили выяснить, почему многих людей после секса тянет на откровенные разговоры. Исследование получило название "Секс развязывает ваш язык". По мнению ученых, после интимной близости люди часто ощущают себя более раскованными в эмоциональном плане. Также они чувствуют духовную близость с партнером, которая и позволяет им рассказать друг другу все тайны.Был проведен эксперимент: добровольцев подвергали воздействию стимулов сексуального толка. Также вызывались личные воспоминания об интимной близости. Далее психологи просили добровольцев поделиться личной информацией с незнакомцем противоположного пола при помощи сообщения.А в рамках другого эксперимента добровольцы смотрели сексуальную сцену из фильма, после которого их попросили раскрыть неловкую интимную историю во время личного общения с незнакомцем. В итоге люди, подвергавшиеся воздействию сексуальных стимулов, выдавали больше личной информации. Получалось, что активация сексуальной системы способствует самораскрытию, которая усиливает желание партнера и помогает развиваться отношениям.