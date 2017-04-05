Интимная близость заставляет людей делиться секретами
http://www.meddaily.ru - Добавил milestogo в категорию Другие
Был проведен эксперимент: добровольцев подвергали воздействию стимулов сексуального толка. Также вызывались личные воспоминания об интимной близости. Далее психологи просили добровольцев поделиться личной информацией с незнакомцем противоположного пола при помощи сообщения.
А в рамках другого эксперимента добровольцы смотрели сексуальную сцену из фильма, после которого их попросили раскрыть неловкую интимную историю во время личного общения с незнакомцем. В итоге люди, подвергавшиеся воздействию сексуальных стимулов, выдавали больше личной информации. Получалось, что активация сексуальной системы способствует самораскрытию, которая усиливает желание партнера и помогает развиваться отношениям.
Gnezdo
СМИ2
LentaInform
Listis
Добавить комментарий