Дисфункция щитовидной железы может стать причиной сердечной недостаточности

По данным нового исследования, проведенного в Университете Пенсильвании, умеренное снижение функции щитовидной железы повышает риск серьезных проблем с сердцем, таких как сердечная недостаточность и мерцательная аритмия. В исследовании приняли участие 1382 человека, страдавших от умеренной или тяжелой сердечной недостаточности (средний возраст - 57 лет). 35% добровольцев составляли женщины.11% принимали амиодорон, а 13% - левотироксин. Меньше 1% участников имели скрытый гипотиреоз, 7% - бессимптомный гипотиреоз, 5% - бессимптомный гипертиреоз, 1% - явный гипертиреоз. У 88% не было проблем с щитовидной железой. Специалисты учли факторы, которые могли повлиять на результаты, включая возраст, пол, этническую принадлежность, Индекс массы тела (ИМТ), этиологию сердечной недостаточности и прием лекарств.Исследователи обнаружили: высокие уровни тиреотропного гормона (ТТГ), свободного тироксина (Т4) и низкий уровень трийодтиронина (Т3) оказались связаны с более тяжелой сердечной недостаточностью. Кроме того, повышенный уровень свободного тироксина был связан с мерцательной аритмией. Также скрытый гипотиреоз увеличивал вероятность преждевременной смерти.