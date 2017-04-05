Младенцы способны обучаться с первых дней жизни
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Эксперимент заключался в том, что на глазки спящих новорожденных направляли легкое дуновение теплого воздуха, что приводило к морганию. Каждый раз перед направлением потока воздуха звучал звуковой сигнал. В среднем через 20 минут таких процедур глубоко спящие младенцы начинали моргать при звучании сигнала до начала дуновения воздуха.
Специалисты полагали, что будет подобная реакция, но не ожидали, что закрепление ассоциативного жизненного опыта происходит у малышей так быстро.
Gnezdo
LentaInform
СМИ2
Listis
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