Младенцы способны обучаться с первых дней жизни

Младенцы способны обучаться во сне уже в первые дни жизни, утверждают американские исследователи из Колумбийского университета.Эксперимент заключался в том, что на глазки спящих новорожденных направляли легкое дуновение теплого воздуха, что приводило к морганию. Каждый раз перед направлением потока воздуха звучал звуковой сигнал. В среднем через 20 минут таких процедур глубоко спящие младенцы начинали моргать при звучании сигнала до начала дуновения воздуха.Специалисты полагали, что будет подобная реакция, но не ожидали, что закрепление ассоциативного жизненного опыта происходит у малышей так быстро.