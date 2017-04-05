Тренируем вены при помощи фитнеса

Согласно статистике, у 30% людей старше 25 лет встречается варикозное расширение вен. К сожалению, возрастная группа людей, подверженных этому заболеванию, становится все моложе. На сегодняшний день медики все чаще рекомендуют проводить профилактику и даже лечение варикозного расширения вен при помощи фитнеса, хотя еще совсем недавно считали, что в таком случае он категорически противопоказан. Так как же "поправить" ноги?Многие, обнаружив у себя варикоз, считают, что для них дорога в спортзал закрыта. Однако фитнес в этом случае может стать надежным помощником на пути к выздоровлению. При правильном подходе можно обеспечить практически 100% результат.Немного историиТрадиционно считается, что варикоз – это болезнь цивилизации, однако факты говорят противоположное. В ходе раскопок в Египте была найдена мумия с признаками варикозного расширения вен. Подтверждают это и упоминания в Византийском своде законов о медицине и египетских папирусах. Этот недуг тогда назывался "болезнью, сшибающей с ног".Стадии развития варикозаВначале кожа на ногах становится сухой, появляется пигментация кожи, коричневые пятна, беспокоит отечность и боль в ногах, больше вечерами и во второй половине дня. Затем вены изменяются по форме, увеличиваются в размерах, уменьшается их эластичность. Возникают трофические расстройства в виде долго заживающих ранок, похожих на экземы и даже язвы.Определить, на какой стадии находится ваше заболевание, может врач-флеболог. Очень важно выяснить причину болезни. В большинстве случаев это наследственность, малоподвижный образ жизни, статические нагрузки, проблемы с кровообращением, слабость соединительной ткани, беременность. Пока до конца изучены механизмы, запускающие варикоз. Но основную роль играет все же наследственность и действие гормонального фона на венозную систему (роды, беременность, климакс).