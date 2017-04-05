Телемедицинские технологии облегчат восстановление больного в постинсультный период

Несчастье всегда сваливается на человека неожиданно. И чем тяжелее несчастье, тем страшнее и опаснее его последствия.Эффективным дополнением традиционных сеансов физиотерапии и лечебной физкультуры стал продукт телемедицины, разработанный учеными Тель-Авивского университета (Израиль). Они создали удобную перчатку, позволяющую с минимальными усилиями и в короткие сроки восстановить мелкую моторику рук. По мнению исследователей, новая технология может эффективно использоваться для реабилитации пациентов после инсульта.В России телемедицина тоже скоро будет доступна. Уже с октября 2016 готов законопроект о телемедицине.Моторизованная перчатка, которая надевается на кисть пораженной руки, по каналам беспроводной связи соединена с компьютером. Изображение здоровой руки, которая будет выполнять ряд движений, также выводится на экран монитора. Ее движения станут образцом для больной руки, которой помогут электрические импульсы перчатки. Пациент сможет самостоятельно контролировать и корректировать движения рук.Реабилитация – продукт взаимодействия двух реальностейДля клинического тестирования инновационного продукта телемедицины были приглашены 53 добровольца. Они не подвергались действию инсульта, но у большинства из них левая рука оказалась «нерабочей».До начала тестирования были составлены списки двигательных возможностей рук добровольцев и оценены моторные качества рук (сила руки, скорость движений, выносливость и проч.). После тренировки, в процессе которой использовались очки для просмотра движений рук в виртуальной реальности, замеры были проведены вновь. Выяснилось, что диапазон доступных движений рук несколько расширился, движения стали точнее и увереннее, а функциональные возможности левой руки увеличились.Нелегкий путь восстановленияПо данным медицинской статистики, лишь каждый пятый пациент, переживший острое мозговое кровоизлияние – инсульт – восстанавливается до приемлемого состояния.Остальная часть больных пополняет число инвалидов. Это влечет за собой серьезные социально-экономические проблемы для родственников, окружающих и всего общества.Регулярные нагрузки трудоемкого и кропотливого реабилитационного процесса оказываются под силу не каждому больному. Восстановление чувствительности и полной управляемости своими конечностями – главная задача на начальном этапе реабилитации.Некоторые участки нервных путей отмирают во время кризиса, проводниковая функция нервных волокон нарушается. А сердце и другие важные органы слишком удалены от конечностей, чтобы оказать непосредственное стимулирующее влияние на поврежденные участки.Низкая эффективность физиотерапевтических процедурПережив острый период болезни, человек оказывается на попечении участкового терапевта. Стандартной процедурой, помогающей восстановлению функциональности и произвольности движений верхних и нижних конечностей, является посещение кабинетов лечебной физкультуры при поликлиниках или выполнение специально разработанных комплексов упражнений в домашних условиях.Однако такие занятия могут вызывать затруднения у ослабленного человека:невозможность поддерживать регулярность и выбранный темп тренировки (особенно, если занятия происходят в группе);вложенные усилия могут не оправдать себя – полученный результат может принести временное облегчение, недолговечное восстановление утраченных функций;комплексы физических упражнений, как правило, включают лишь простые движения, слабо помогающие восстановлению общей чувствительности и адаптации организма.Инновационные телемедицинские продукты создают дополнительные условия, в которых возможно формирование сложных комплексов из нескольких простых движений. А технологии, симулирующие реальные условия, помогают максимально адаптировать выполняемые движения к действительности.