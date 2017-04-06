Этот микроэлемент помогает восстановить слух

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Магний может уменьшить шум в ушах и восстановить поврежденный слух. К такому выводу пришли американские ученые.

По их данным, от шума в ушах или тиннитуса страдают около 50 млн. американцев. Подобное состояние представляет опасность, поскольку может быть предвестником потери слуха. Несмотря на то, что тиннитус обычно развивается у людей старше 50 лет, в последнее время расстройство встречается и среди молодых людей, часто использующих наушники. Лекарств от него пока нет, однако с помощью некоторых средств можно немного подкорректировать состояние пациентов.

Исследования показали, что люди, страдающие от шума в ушах, могут восстановить остроту слуха, включив магний в свой рацион. При этом дефицит этого элемента способен, наоборот, увеличивать риск возникновения тиннитуса.

Подобные результаты были получены после эксперимента, в рамках которого 26 человек с хроническим тиннитусом на протяжении 3 месяцев принимали магний. После этого участники исследования должны были оценить изменения, произошедшие со слухом. Большинство признало, что уровень шума значительно снизился.
СМИ2
Listis
LentaInform
Gnezdo

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