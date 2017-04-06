Щадящее очищение кишечника: просто скорректируйте рацион!

Все шлаки в первую очередь скапливаются в кишечнике, откуда всасываются в лимфу, отравляя весь организм. Поэтому без очищения кишечника любые оздоровительные мероприятия являются напрасной тратой времени и сил, отмечает Анна Богданова в книге «Живая вода» организма. Очищение лимфы».О запоре говорят, если в течение 3 месяцев или более наблюдается плотный «овечий» кал, дефекация затруднена и требует натуживания, а стул при этом реже 3 раз в неделю.Опорожнению кишечника способствуют продукты, содержащие органические кислоты: кислое молоко, фруктовые соки (кроме яблочного и виноградного), кислые фрукты, черный хлеб, мед, сиропы, сладкие блюда. Хорошо помогает минеральная вода, если ее пить по 1–1,5 стакана в холодном виде 2–3 раза в день натощак в течение нескольких недель. Показаны продукты, богатые оболочками растительных клеток (гречневая, ячневая крупы, овощи), белые вина. Полезны салаты из сырых овощей (по 100 г 3 раза в день перед едой).Рекомендуется включать в питание свеклу, брюкву, репу, дыню, арбуз, капусту, морковь, тыкву, цуккини, помидоры; хлеб грубого помола с отрубями (лучше без дрожжей); фрукты и овощи в кожуре; соки из моркови, свеклы и картофеля; перед сном съедать по 2 апельсина или пить настой ягод шиповника в горячем виде.Исключаются из питания: белый хлеб, макаронные изделия и все продукты из белой муки; кисели, кофе, чай, какао; все колбасные изделия, жареные и копченые продукты; нужно ограничить соль и сахар, насколько это возможно, и полностью исключить свежее молоко.Задерживают опорожнение кишечника натуральные красные вина, крепкий чай, кофе, протертые и слизистые супы, манная и рисовая каши, теплые и горячие блюда. Не рекомендуются продукты, повышающие газообразование (капуста, щавель, бобовые).В качестве дополнительного приема пищевых волокон рекомендуются отруби, препараты целлюлозы, а также семена льна и подорожника. Хорошо очищают кишечник отруби: несколько ст. ложек отрубей заливается кипятком, через несколько минут, когда они набухнут, вода сливается; кашица добавляется к пище 2 раза в день по 1 ст. ложке, постепенно доза отрубей увеличивается до 3–6 ст. ложек. Но при подобном питании нужно выпивать до 2 л жидкости в сутки. Результат должен проявиться через несколько дней. Существует аптечный препарат из семян подорожника (мукофальк), который не вызывает газообразования и переносится лучше, чем отруби. Его суточная доза – до 30 г.Для очищения кишечника также можно принимать микрокристаллическую целлюлозу – до 9 г в сутки. Потребление пищевых волокон ограничивается необходимостью приема больших объемов жидкости. Если этого не делать, могут возникать каловые завалы, и проблема только усугубится.