6 действенных рецептов для улучшения состояния при гипертиреозе

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Гипертиреоз (тиреотоксикоз) – эндокринный синдром (клиническое состояние), вызванный чересчур активной выработкой тиреоидных гормонов тироксина (T3) и трийодтиронина (T4) щитовидной железой.

Гормоны, вырабатываемые щитовидной железой, являются основными координаторами работы организма и регулируют потребление тепла и производство кислорода. Кровь, перенасыщенная гормонами, разносит их по всем органам, тканям и системам, вызывая ускорение процессов.

Гипертиреоз стандартно является результатом различных патологий щитовидной железы, которые могут быть вызваны как нарушениями непосредственно в самой железе, так и в процессах, которые она регулирует.

Гипертиреоз по уровню дисфункции щитовидной железы бывает первичным (патология щитовидной железы), вторичным (патология гипофиза) и третичным (патология гипоталамуса).

Гипертиреозу чаще всего подвержены лица с аутоиммунной патологией, генетической предрасположенностью и молодые женщины.

Рецепты народной медицины могут служить хорошим дополнительным средством при лечении заболеваний щитовидной железы, в том числе и при гипертиреозе.

Лимон с медом

Требуется: лимон средней величины, 1 стакан меда.

Пропустить лимон через мясорубку вместе с кожурой и смешать с медом.

Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день в течение 4-5 месяцев при гипертиреозе.

Настойка прополиса

Требуется: 10%-ная настойка прополиса аптечного приготовления.

Принимать по 30-40 капель, разведенных водой, 3 раза в день за 30 минут дл еды в течение месяца при гипертиреозе.

Отвар для ванн при гипертиреозе

Требуется: по 4 столовых ложки листьев березы белой. Листьев крапивы двудомной, корней лопуха, травы череды, 8 столовых ложек цветков ромашки аптечной, 3 литра воды.

Принимать ванну 10-15 минут для уменьшения потливости при гипертиреозе.

Травяной настой для уменьшения потливости

Требуется: по 2 столовых ложки листьев смородины черной, листьев одуванчика лекарственного, листьев мяты перечной, 3 столовых ложки листьев ежевики, 1,5 литра воды.

Растения измельчить и перемешать. 4 столовых ложки сбора залить кипятком, поставить на слабый огонь, довести до кипения. Настоять полчаса, процедить.

Применять приготовленное средство по 1 столовой ложке 5 раз в день при гипертериозе.

Общеукрепляющий настой

Требуется: по 1 чайной ложке малины, плодов шиповника, ягод черной смородины, 2 стакана воды.

Сбор перемешать, измельчить. Залить сбор кипятком, настаивать час, процедить.

Пить вместо чая несколько раз в день при гипертиреозе.

Отвар ягод крушины

Требуется: 1 чайная ложка ягод крушины, 1 стакан кипятка.

Ягоды залить кипятком, кипятить на водяной бане три минуты, настоять 2 часа, процедить.

Принимать настой теплым по 0,3 стакана 1 раз в день на ночь при гипертиреозе.
Listis
LentaInform
Gnezdo
СМИ2

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