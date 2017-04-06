6 действенных рецептов для улучшения состояния при гипертиреозе

Гипертиреоз (тиреотоксикоз) – эндокринный синдром (клиническое состояние), вызванный чересчур активной выработкой тиреоидных гормонов тироксина (T3) и трийодтиронина (T4) щитовидной железой.Гормоны, вырабатываемые щитовидной железой, являются основными координаторами работы организма и регулируют потребление тепла и производство кислорода. Кровь, перенасыщенная гормонами, разносит их по всем органам, тканям и системам, вызывая ускорение процессов.Гипертиреоз стандартно является результатом различных патологий щитовидной железы, которые могут быть вызваны как нарушениями непосредственно в самой железе, так и в процессах, которые она регулирует.Гипертиреоз по уровню дисфункции щитовидной железы бывает первичным (патология щитовидной железы), вторичным (патология гипофиза) и третичным (патология гипоталамуса).Гипертиреозу чаще всего подвержены лица с аутоиммунной патологией, генетической предрасположенностью и молодые женщины.Рецепты народной медицины могут служить хорошим дополнительным средством при лечении заболеваний щитовидной железы, в том числе и при гипертиреозе.Лимон с медомТребуется: лимон средней величины, 1 стакан меда.Пропустить лимон через мясорубку вместе с кожурой и смешать с медом.Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день в течение 4-5 месяцев при гипертиреозе.Настойка прополисаТребуется: 10%-ная настойка прополиса аптечного приготовления.Принимать по 30-40 капель, разведенных водой, 3 раза в день за 30 минут дл еды в течение месяца при гипертиреозе.Отвар для ванн при гипертиреозеТребуется: по 4 столовых ложки листьев березы белой. Листьев крапивы двудомной, корней лопуха, травы череды, 8 столовых ложек цветков ромашки аптечной, 3 литра воды.Принимать ванну 10-15 минут для уменьшения потливости при гипертиреозе.Травяной настой для уменьшения потливостиТребуется: по 2 столовых ложки листьев смородины черной, листьев одуванчика лекарственного, листьев мяты перечной, 3 столовых ложки листьев ежевики, 1,5 литра воды.Растения измельчить и перемешать. 4 столовых ложки сбора залить кипятком, поставить на слабый огонь, довести до кипения. Настоять полчаса, процедить.Применять приготовленное средство по 1 столовой ложке 5 раз в день при гипертериозе.Общеукрепляющий настойТребуется: по 1 чайной ложке малины, плодов шиповника, ягод черной смородины, 2 стакана воды.Сбор перемешать, измельчить. Залить сбор кипятком, настаивать час, процедить.Пить вместо чая несколько раз в день при гипертиреозе.Отвар ягод крушиныТребуется: 1 чайная ложка ягод крушины, 1 стакан кипятка.Ягоды залить кипятком, кипятить на водяной бане три минуты, настоять 2 часа, процедить.Принимать настой теплым по 0,3 стакана 1 раз в день на ночь при гипертиреозе.