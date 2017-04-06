6 действенных рецептов для улучшения состояния при гипертиреозе
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Гормоны, вырабатываемые щитовидной железой, являются основными координаторами работы организма и регулируют потребление тепла и производство кислорода. Кровь, перенасыщенная гормонами, разносит их по всем органам, тканям и системам, вызывая ускорение процессов.
Гипертиреоз стандартно является результатом различных патологий щитовидной железы, которые могут быть вызваны как нарушениями непосредственно в самой железе, так и в процессах, которые она регулирует.
Гипертиреоз по уровню дисфункции щитовидной железы бывает первичным (патология щитовидной железы), вторичным (патология гипофиза) и третичным (патология гипоталамуса).
Гипертиреозу чаще всего подвержены лица с аутоиммунной патологией, генетической предрасположенностью и молодые женщины.
Рецепты народной медицины могут служить хорошим дополнительным средством при лечении заболеваний щитовидной железы, в том числе и при гипертиреозе.
Лимон с медом
Требуется: лимон средней величины, 1 стакан меда.
Пропустить лимон через мясорубку вместе с кожурой и смешать с медом.
Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день в течение 4-5 месяцев при гипертиреозе.
Настойка прополиса
Требуется: 10%-ная настойка прополиса аптечного приготовления.
Принимать по 30-40 капель, разведенных водой, 3 раза в день за 30 минут дл еды в течение месяца при гипертиреозе.
Отвар для ванн при гипертиреозе
Требуется: по 4 столовых ложки листьев березы белой. Листьев крапивы двудомной, корней лопуха, травы череды, 8 столовых ложек цветков ромашки аптечной, 3 литра воды.
Принимать ванну 10-15 минут для уменьшения потливости при гипертиреозе.
Травяной настой для уменьшения потливости
Требуется: по 2 столовых ложки листьев смородины черной, листьев одуванчика лекарственного, листьев мяты перечной, 3 столовых ложки листьев ежевики, 1,5 литра воды.
Растения измельчить и перемешать. 4 столовых ложки сбора залить кипятком, поставить на слабый огонь, довести до кипения. Настоять полчаса, процедить.
Применять приготовленное средство по 1 столовой ложке 5 раз в день при гипертериозе.
Общеукрепляющий настой
Требуется: по 1 чайной ложке малины, плодов шиповника, ягод черной смородины, 2 стакана воды.
Сбор перемешать, измельчить. Залить сбор кипятком, настаивать час, процедить.
Пить вместо чая несколько раз в день при гипертиреозе.
Отвар ягод крушины
Требуется: 1 чайная ложка ягод крушины, 1 стакан кипятка.
Ягоды залить кипятком, кипятить на водяной бане три минуты, настоять 2 часа, процедить.
Принимать настой теплым по 0,3 стакана 1 раз в день на ночь при гипертиреозе.
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