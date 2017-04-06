Инсульт: нужно запомнить всего 3 простых шага

Запомнив эти простые сведения об инсульте, можно спасти чью-то жизнь… много жизней! На прочтение этого текста у вас уйдет всего минута времени!Просим вам распространить эту статью среди как можно большего числа людей! Возможно, кто-то не станет читать этот текст. Но кто-то ведь станет! Запомнив эти простые сведения, можно спасти чью-то жизнь… много жизней! Как установить инсульт Однажды мы большой компанией отдыхали на природе, устроили что-то вроде пикника. Одна моя подруга по имени Дина вдруг стала часто спотыкаться и упала. Мы хотели вызвать ей скорую, но Дина убедила нас, что ей всего лишь мешает неудобная обувь. Мы поверили ей, несмотря на то, что все время Дина выглядела какой-то нервной. Все продолжили наслаждаться природой, а вечером позвонил Динин муж. Он сказал, что жену увезли в госпиталь. В пять вечера ее не стало. Оказалось, что днем на природе с ней произошел инсульт. Возможно, если бы мы знали его основные признаки… Дина была бы сегодня с нами. А ведь кто-то еще жив, но чувствует себя бессильным что-то поменять. На прочтение этого текста у вас уйдет всего минута времени! Такая мелочь по сравнению с жизнью человека! После трагедии с Диной врач-невролог сказал, что, окажись он рядом с ней в течение трех часов, смог бы полностью устранить последствия инсульта. Еще врач отметил, что основная проблема – понять, что у человека именно инсульт и доставить его в больницу. Распознаем инсульт: запоминаем УЗП Иногда бывает трудно сразу распознать симптомы инсульта. Они не столь очевидны, как, например, потеря сознания. В то же время последствия инсульта, как в случае с Диной, могут быть катастрофическими. Если бы кто-то из нас распознал симптоматику и вызвал бы скорую – все сложилось бы иначе. Теперь-то мы знаем «правило УЗП» — возможного больного нужно попросить о трех вещах. Если он сможет их сделать – волноваться не о чем, но если нет – время нестись в госпиталь. Попросите человека: УЛЫБНУТЬСЯ ЗАГОВОРИТЬ. Убедитесь, что человек говорит связно ПОДНЯТЬ ОБЕ РУКИ Существует еще один метод, как узнать, не произошел ли с человеком инсульт. Нужно попросить его высунуть язык. Если язык неправильной формы и западает на одну из сторон – это тоже очень серьезный тревожный симптом. Врачи выделяют еще ряд дополнительных симптомов инсульта – это тошнота, рвота, потеря устойчивости, потемнение в глазах или снижение остроты зрения, внезапно наступившая слабость, отсутствие способности понимать чужую речь, сильная головная боль, потеря сознания. Как уверяют врачи, если каждый, кто прочел этот текст, отправит его еще десяти людям, то он может быть уверен, что одну жизнь спас точно!