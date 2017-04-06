Депрессия в комбинации с болезнями сердца в три раза повышает риск смерти

Заболевания сердечно-сосудистой системы, а также психические расстройства, такие как депрессия, могут стать причиной смерти. Однако если эти заболевания имеются в комплексе, то риск ранней смерти значительно увеличивается, утверждают британские исследователи.Ученые проанализировали данные о физическом и психическом здоровье 6000 человек. Выяснилось, что у 15% испытуемых были симптомы депрессии. Около 20% страдали от депрессии и сердечно-сосудистых заболеваний. Из 170 смертей, которые произошли за период исследования, причиной 47 были инфаркт и инсульт. В сравнении с совершенно здоровыми людьми те пациенты, которые страдали от болезней сердца, умирали на 67% чаще, а пациенты с депрессией – в два раза чаще.Испытуемые, которые имели комбинацию из болезней сердца и депрессии, были подвержены риску преждевременной смерти в 3-4 раза больше, чем те, у кого психическое или физическое здоровье было в порядке.После того, как были учтены все факторы риска, эксперты пришли к выводу, что комбинация депрессии с болезнью сердца увеличивает риск смерти в общем в 3 раза, а шансы умереть от инфаркта или инсульта – в 4 раза.Потому людям, входящим а данную категорию риска, рекомендуется активно бороться с депрессией. Специалисты рекомендуют прежде всего нормализовать режим дня, следить за питанием, достаточным сном и отдыхом. Мужчинам может помочь какое-то новое или старое хобби. А женщинам - поход в солярий за красивым загаром или в салон красоты, где есть самое современное оборудование для парикмахерских, за модной прической. Ведь новый имидж для них - лучший антидепрессант.