Cтрасть к азартным играм может развиваться при лечении болезни Паркинсона

Ученые обнаружили странный эффект лечения болезни Паркинсона: неудержимую страсть к азартным играм. Некоторые пациенты, которые принимают лекарственные средства на основе агонистов дофамина, данная проблема может каснуться через три месяца после начала лечения.До этого времени больные предавались азартным играм эпизодически или же вовсе не играли. Автор исследования доктор J. Eric Ahlskog из клиники Мэйо считает медикаментозно- индуцированную страсть к азартным играм достаточно необычной.Ahlskog и соавторы обнаружили это удивительное явления во время рутинного осмотра 11 пациентов с болезнью Паркинсона. Нейромедиатор дофамин помогает регулировать движение и равновесие, он активирует центры удовольствия в мозгу и таким образом повышает приятные ощущения, связанные с игрой. Ученые отмечают, что развившаяся страсть к азартным играм стоила пациентам до 100,000 $, а в одном случае привела к расторжению брака. К счастью, данное побочное действие наблюдается только у небольшого числа пациентов. Указанные нарушения являются обратимыми и не дают оснований для прекращения лечения.Если пациенты постепенно снижали дозировку, это вызывало уменьшение пагубного пристрастия, а если пациенты будут предельно откровенны с врачом относительно пристрастия к азартным играм, это поможет предотвратить их разорение и разрыв отношений с близкими» — отмечает один из авторов исследования доктор M. Leann Dodd. "