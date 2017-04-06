Cтрасть к азартным играм может развиваться при лечении болезни Паркинсона
http://www.neboley.com.ua - Добавил favabeans в категорию Неврология
До этого времени больные предавались азартным играм эпизодически или же вовсе не играли. Автор исследования доктор J. Eric Ahlskog из клиники Мэйо считает медикаментозно- индуцированную страсть к азартным играм достаточно необычной.
Ahlskog и соавторы обнаружили это удивительное явления во время рутинного осмотра 11 пациентов с болезнью Паркинсона. Нейромедиатор дофамин помогает регулировать движение и равновесие, он активирует центры удовольствия в мозгу и таким образом повышает приятные ощущения, связанные с игрой. Ученые отмечают, что развившаяся страсть к азартным играм стоила пациентам до 100,000 $, а в одном случае привела к расторжению брака. К счастью, данное побочное действие наблюдается только у небольшого числа пациентов. Указанные нарушения являются обратимыми и не дают оснований для прекращения лечения.
Если пациенты постепенно снижали дозировку, это вызывало уменьшение пагубного пристрастия, а если пациенты будут предельно откровенны с врачом относительно пристрастия к азартным играм, это поможет предотвратить их разорение и разрыв отношений с близкими» — отмечает один из авторов исследования доктор M. Leann Dodd. "
Listis
LentaInform
СМИ2
Gnezdo
Добавить комментарий