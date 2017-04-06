Переизбыток железа грозит ишемическим инсультом

Избыточное количество микроэлемента железа в крови, очевидно, так же вредно, как и его дефицит.Ученые полагают, что повышенное содержание железа увеличивает риск кровоизлияния в мозг с последующим параличом. Виной тому – свободные радикалы, возникновению которых способствует избыток железа.Благодаря наличию электрического заряда эти частицы легко вступают в соединения, повреждающие стенки артерий.Как следствие, нарушается кровообращение в головном мозге, что особенно опасно для пожилых людей, у которых повышенный уровень холестирина уже сам по себе является фактором риска.