Переизбыток железа грозит ишемическим инсультом
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Ученые полагают, что повышенное содержание железа увеличивает риск кровоизлияния в мозг с последующим параличом. Виной тому – свободные радикалы, возникновению которых способствует избыток железа.
Благодаря наличию электрического заряда эти частицы легко вступают в соединения, повреждающие стенки артерий.
Как следствие, нарушается кровообращение в головном мозге, что особенно опасно для пожилых людей, у которых повышенный уровень холестирина уже сам по себе является фактором риска.
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