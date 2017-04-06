Употребление чистой воды не спасет от морщин
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Ученые провели эксперимент, в котором задействовали две группы женщин. В одной группе женщины в течение месяца пили по восемь стаканов чистой воды, в другой – минеральную воду. В итоге оказалось, что результаты у женщин, которые пили минеральную воду, были лучше.
Причина заключается в том, что на состояние поверхностного слоя кожи, который собирается в морщины, влияет не общий водный баланс организма, а степень увлажнения верхнего слоя дермы. Поддержание в норме этого параметра для кожи во многом полезнее, чем многие литры выпитой воды. Поэтому теория о двух литрах воды в день в большей степени является мифом. Впрочем, обильное питье здоровью не вредит, пояснили эксперты. А если есть желание все же избавиться от морщин, лучше воспользоваться услугами салонов, где есть новое косметологическое оборудование, и можно сделать инъекции ботокса или провести сеанс мезотерапии.
LentaInform
Listis
СМИ2
Gnezdo
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