Употребление чистой воды не спасет от морщин

Выпивая два литра чистой воды в день, женщины не смогут предотвратить возникновение морщин, утверждают исследователи.Ученые провели эксперимент, в котором задействовали две группы женщин. В одной группе женщины в течение месяца пили по восемь стаканов чистой воды, в другой – минеральную воду. В итоге оказалось, что результаты у женщин, которые пили минеральную воду, были лучше.Причина заключается в том, что на состояние поверхностного слоя кожи, который собирается в морщины, влияет не общий водный баланс организма, а степень увлажнения верхнего слоя дермы. Поддержание в норме этого параметра для кожи во многом полезнее, чем многие литры выпитой воды. Поэтому теория о двух литрах воды в день в большей степени является мифом. Впрочем, обильное питье здоровью не вредит, пояснили эксперты. А если есть желание все же избавиться от морщин, лучше воспользоваться услугами салонов, где есть новое косметологическое оборудование, и можно сделать инъекции ботокса или провести сеанс мезотерапии.