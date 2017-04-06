Корейские исследователи выяснили, как омолодить организм изнутри

Ученые из Института науки и технологий в Тэгу нашли вещество, которое не просто замедляет процессы старения, но и омолаживает клетки. Вещество восстанавливает активность лизосом - важных клеточных элементов. Если лизосомы начинают деградировать, запускается механизм клеточного старения.В лизосомах располагаются ферменты, расщепляющие белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды и прочие биополимеры. Это позволяет клетке избавляться от ненужных или поврежденных элементов. Снижение активности лизосом приводит к тому, что дефектные соединения накапливаются в клетке, метаболические процессы нарушаются, а организм довольно быстро стареет в целом.В свою очередь, специалисты узнали, что обернуть этот процесс вспять может соединение KU-60019. Оно блокирует белок АТМ (аtaxia telangiectasia mutated) - серин/треониновую протеинкиназу, которая рекрутирует и активирует двухнитевые разрывы ДНК. Показатель расщепления снижается, а состарившиеся клетки восстанавливают свои функции. Ученые собираются в ближайшее время провести тесты с новым соединением.