Ученые не советуют давать детям пенициллин

Прием этого популярного антибиотика в детстве приводит к поведенческим проблемам в дальнейшей жизни. К такому выводу пришли сотрудники Университета Макмастера, проведя исследование на мышах. Низкие дозы антибиотика негативно влияли на поведение грызунов. По мнению специалистов, у людей все может быть так же.Антибиотик менял уровни химических веществ в мозге подопытных животных и нарушал баланс кишечных бактерий. После этого грызуны становились агрессивными. Правда, пробиотики обращали негативные последствия вспять. Так, ученые нашли еще одно доказательство того, что микрофлора кишечника и психическое здоровье тесно связаны.Ранее исследователи из Университета Монреаля обнаружили связь между проблемами с поведением у детей и пассивным курением. По данным ученых, дети, подвергавшиеся воздействию табачного дыма в раннем детстве, склонны к антисоциальному поведению, активной и реактивной агрессии. Они часто имеют трудности в школе, и некоторых даже исключают в возрасте 12 лет.