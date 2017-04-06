Мутации одного специфического гена лишают человека нормального сна

Исследование показало, что некоторые люди обладают специфическим геном, который заставляет их храпеть более громко. По мнению экспертов, это первая научная оценка влияния ДНК на циклы сна и пробуждения. Некоторые люди появляются на свет с геном, который позволяет лучше спать по ночам. По мнению ученых, этот специфический ген необходим для нормального сна. Он дает возможность человеку спать мирно и глубоко, либо плохо и шумно - всё зависит от того, активирован он или нет. Ученые провели первую серьезную оценку влияния ДНК на циклы сна и пробуждения, то есть на циркадные ритмы человека.Исследователи из университетов Вашингтона и Висконсина изучали гены, которые меняют свою выраженность во время данных циклов. Оказалось, что ген под названием FABP7 изменяется в течение дня в мозге мышей. Ученые наблюдали за тремя разными животными: мышами, мушками дрозофилами и человеком. Мыши с активированным геном FABP7 спали лучше по сравнению с теми, у кого он был в неактивном состоянии. А это позволяет предположить, что данный ген требуется для нормального сна у млекопитающих.На следующем этапе исследователи изучили информацию почти по 300 японских мужчин, которые участвовали в семидневном исследовании сна, включающем также анализ ДНК. 29 из этих мужчин обладали разновидностью гена, отвечающего за производство FABP7. Именно у них качество сна было самым низким. Хотя они и получали одинаковое количество ночного отдыха, но значительно чаще просыпались среди ночи.Наконец ученые создали генетически модифицированных мух дрозофил, которые делили с человеком 61% вызывающих болезни генов. Им поместили в организм как мутировавшие, так и нормальные версии человеческих генов с помощью глиальных клеток под названием астроциты. Наблюдения за циклом сна мух показали, что обладатели мутировавших версий FABP7 значительно чаще просыпались среди ночи.