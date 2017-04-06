Мутации одного специфического гена лишают человека нормального сна

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Исследование показало, что некоторые люди обладают специфическим геном, который заставляет их храпеть более громко. По мнению экспертов, это первая научная оценка влияния ДНК на циклы сна и пробуждения. Некоторые люди появляются на свет с геном, который позволяет лучше спать по ночам. По мнению ученых, этот специфический ген необходим для нормального сна. Он дает возможность человеку спать мирно и глубоко, либо плохо и шумно - всё зависит от того, активирован он или нет. Ученые провели первую серьезную оценку влияния ДНК на циклы сна и пробуждения, то есть на циркадные ритмы человека.

Исследователи из университетов Вашингтона и Висконсина изучали гены, которые меняют свою выраженность во время данных циклов. Оказалось, что ген под названием FABP7 изменяется в течение дня в мозге мышей. Ученые наблюдали за тремя разными животными: мышами, мушками дрозофилами и человеком. Мыши с активированным геном FABP7 спали лучше по сравнению с теми, у кого он был в неактивном состоянии. А это позволяет предположить, что данный ген требуется для нормального сна у млекопитающих.

На следующем этапе исследователи изучили информацию почти по 300 японских мужчин, которые участвовали в семидневном исследовании сна, включающем также анализ ДНК. 29 из этих мужчин обладали разновидностью гена, отвечающего за производство FABP7. Именно у них качество сна было самым низким. Хотя они и получали одинаковое количество ночного отдыха, но значительно чаще просыпались среди ночи.

Наконец ученые создали генетически модифицированных мух дрозофил, которые делили с человеком 61% вызывающих болезни генов. Им поместили в организм как мутировавшие, так и нормальные версии человеческих генов с помощью глиальных клеток под названием астроциты. Наблюдения за циклом сна мух показали, что обладатели мутировавших версий FABP7 значительно чаще просыпались среди ночи.
Gnezdo
СМИ2
LentaInform
Listis

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