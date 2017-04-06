16-летняя девушка умерла от инфекции энтерогеморрагической кишечной палочки Escherichia coli
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Обычно инфекция инфекции энтерогеморрагической кишечной палочки Escherichia coli возникает при употреблении зараженных продуктов питания и часто проходит без специфической симптоматики. В некоторых случаях болезнь приобретяет особо тяжелую форму и имеет летальный исход. Бактерия является очень заразной и поэтому всегда привлекает пристальное внимание соответствующих служб. Всего в январе и феврале 2017 г. в Германии зарегистрированы 231 случая заражения. За тот же период случаев инфекиции норовируса было более 8500.
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