16-летняя девушка умерла от инфекции энтерогеморрагической кишечной палочки Escherichia coli

Бактерия является очень заразной, но немецкие санитарные службы в недоумении из-за невыясненного пути заражения. У заболевшей девушки развился гемолитически-уремический синдром, который привел к отказу функций нескольких органов. Трагедия произошла в округе Зост на востоке федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия. Остается открытым вопрос о пути заражения. Других таких инфекций в округе Зост не отмечено.Обычно инфекция инфекции энтерогеморрагической кишечной палочки Escherichia coli возникает при употреблении зараженных продуктов питания и часто проходит без специфической симптоматики. В некоторых случаях болезнь приобретяет особо тяжелую форму и имеет летальный исход. Бактерия является очень заразной и поэтому всегда привлекает пристальное внимание соответствующих служб. Всего в январе и феврале 2017 г. в Германии зарегистрированы 231 случая заражения. За тот же период случаев инфекиции норовируса было более 8500.