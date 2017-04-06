Мигрень связана с нитратами

Исследование, проведенное американской компанией mSystems, приводит новые доказательства в пользу гипотезы, гласящей о существовании продуктов, которые вызывают мигрень: это шоколад, вино и особенно продукты, содержащие нитраты.Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего обнаружили, что у пациентов с мигренью значительно больше микроорганизмов, обладающих возможностью модификации нитратов, чем у людей, не страдающих от этого типа головной боли.«Мы знаем, что в полости рта обнаружены бактерии, снижающие содержание нитратов. Теперь, когда выявилась их потенциальная связь с мигренями, нам предстоит выяснить, являются ли эти бактерии причиной или следствием мигрени или косвенно связаны с приступами головной боли каким-то другим образом» - комментируют свои выводы авторы работы.Многие из людей, страдающих мигренью, сообщают о связи между потреблением нитратов и сильными головными болями. Нитраты, находящиеся в таких продуктах, как обработанное мясо и зеленые листовые овощи, а также в некоторых лекарствах, могут быть восстановлены до нитритов бактериями, «проживающими» во рту. В ходе микроциркуляции эти нитриты при определенных условиях могут быть преобразованы в оксид азота. Оксид азота – соединение, способное улучшить состояние сердечно-сосудистой системы за счет повышения кровообращения и снижения артериального давления. Однако примерно 4 из 5 пациентов с сердечной недостаточностью, принимающих нитратсодержащие препараты для лечения боли в грудной клетке или застойной сердечной недостаточности, сообщают в качестве побочного эффекта о сильных головных болях.