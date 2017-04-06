В эпидемии меланомы виновата медицина

Как заявляют французские эксперты, эпидемия меланомы среди светлокожих людей является результатом «старомодных медицинских представлений о пользе ультрафиолетовых лучей». В частности, они обвиняют в этом практику «гелиотерапии», популярной в первой половине 20 века.К таким результатам привел статистический анализ специалистов из Международного института исследований в Лионе. Тот же анализ демонстрирует, что показатели смертности в результате меланомы снижаются у молодежи: молодые люди больше привыкли использовать средства защиты от солнца. Исследователи предсказывают, что смертельные случаи меланомы станут редкостью среди людей моложе 50 лет.Исследователи также отметили, что меланома редко упоминается в качестве причины смерти в медицинской литературе в начале 1900-х годов, хотя был зафиксирован резкий рост смертности от меланомы среди светлокожих людей с 1950 по 1980-е. В 2000-е годы показатели смертности от этого вида рака кожи по-прежнему растут (у лиц в возрасте от 70 лет и старше), но они вышли на фазу плато среди категории лиц от 50 до 69 лет и сокращаются у лиц моложе 50 лет.Статистический анализ показывает, что большая часть экспозиций, связанных с этой смертельной формой рака кожи, пришлась на период с 1910 по 1950 год – именно в то время была популярна гелиотерапия. Даже маленьких детей облучали сильным ультрафиолетовым светом с использованием кварцевой ртутной лампы. К тому же никто не опасался воздействия сильного солнечного света.