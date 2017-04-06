Проблема с потенцией, проверь свое сердечко

Лиц с нарушениями потенции следует подвергать осбледованию на предмет «молчаливой формы» коронарной болезни сердца, считают ученые, так как эректильные дисфункции тесно связаны с бессимптомной формой коронарной болезни сердца у лиц с сахарным диабетом второго типа.Исследование 133 мужчин с неосложненным диабетом и эректильной дисфункцией показало, что у них в 9 раз чаще встречается коронарная болезнь сердца, чем у диабетиков без нарушения потенции. Нарушения потенции являются маркером коронарной болезни сердца, отмечает доктор Gazzaruso.Кроме того, вышеизложенное диктует необходимость проводить обследавание сердечно-сосудистой системы перед тем, как назначать медикаментозное лечение импотенции.