Экспресс-тест на вирус гриппа поможет в борьбе с антибиотикорезистентностью

Британские ученые разработали тест, с помощью которого можно диагностировать грипп за один час. Это позволит ускорить правильное лечение и предупредить развитие антибиотикорезистентности.Быстрый тест на основе мазка слюны изобретён учеными из Университета Саутгемптона. С его помощью можно изолировать специфические вирусы и начать правильное лечение в течение всего 60 минут. В настоящее время на определение точного типа вируса гриппа требуется не менее недели. А это значит, что сотни тысяч пациентов совершенно напрасно получают антибиотики, усиливая тем самым кризис антибиотикорезистентности. Также это значит, что наиболее уязвимые пациенты, страдающие от сильного гриппа и нуждающиеся в использовании противовирусных препаратов, не получают их вовремя."Моя версия теста позволяет любому человеку, посещающему больницу с острым респираторным расстройством, пройти анализ за 60 минут, - рассказывает создатель теста доктор Тристан Кларк. - Он сообщает немедленно о том, какой тип вируса гриппа имеется у человека. К примеру, если у него есть грипп, который можно изолировать, то пациент получит антивирусные лекарства без задержки".По мнению ученого, этот тест играет важную роль в борьбе с антибиотикорезистентностью. Антибиотики эффективны исключительно при лечении бактериальных инфекций, но не вирусов, которые вызывают простуду или грипп. Тем не менее, врачи выписывают пациентам антибиотики просто на всякий случай в тот момент, когда разновидность инфекции ещё нельзя определить. Грипп является одним из самых распространённых вирусных заболеваний, однако наука не может создать эффективную вакцину от этой болезни, поскольку штаммы вируса постоянно мутируют.