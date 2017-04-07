Иммунная система может быть виновна в возникновении болезни Паркинсона

Иммунная система, возможно, играет ключевую роль в возникновении болезни Паркинсона, считают американские исследователи.Ученые проводили исследование в течение 20 лет, в котором приняли участие 4 тыс. человек с болезнью Паркинсона. Специалистам удалось обнаружить связь между генами, управляющими иммунитетом и заболеванием.Специалисты установили, что группа генов, известных как гены HLA, связана с болезнью Паркинсона. Также эти гены являются ключевыми для иммунной системы в распознавании посторонних или собственных тканей организма. В теории, иммунная система должна реагировать на инфекционные организмы и нападать на них. Однако на практике оказалось, что бывают ошибки, и это приводит к аутоиммунным заболеваниям, при которых иммунная система нападает на собственные ткани.