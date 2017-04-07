Кофе негативно влияет на память

По поводу положительных и отрицательных свойств кофе идет много научных дебатов. На этот раз итальянские исследователи обнаружили негативное влияние от употребления кофе на память человека.Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие несколько сотен студентов из разных университетов, которые регулярно злоупотребляли кофеином. Оказалось, что результаты тестов на память были значительно ниже среди любителей кофе, чем среди представителей контрольной группы.Несмотря на то, что кофе помогает взбодриться и сконцентрироваться, он может запросто заблокировать доступ человека к информации, которую ему необходимо вспомнить. Человек начинает забывать все, что не касается мозговой деятельности в данный момент, полагают специалисты.