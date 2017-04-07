Детский артрит несет с собой повышенный риск онкологического заболевания
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Ученые специально проанализировали медицинские данные 7812 детей с артритом за 2000-2005 годы и выявили данную закономерность.
Ранее рак уже связывался с ингибиторами фактора некроза опухоли (ФНО) - распространенным лечением артрита. Однако в ходе последней работы было доказано, что дети не походили лечения. Между тем, риск рака все равно повышался в 3,9 раза, констатировал руководитель изыскания доктор Тимоти Бекельман.
Исходя из полученных сведений, эксперты признаются: они не могут определить точную причину связи рака и артрита у детей. Между тем, этот недуг диагностируют примерно у каждого 1000-го ребенка, говоря о масштабности проблемы.
Обычно диагноз ставят в возрасте от года до четырех лет, если, к примеру, отмечается артрит продолжительностью 3 месяца более, симметричное поражение мелких суставов, мышечная атрофия, характерные признаки на рентгене, нарушение роста костей.
Gnezdo
Listis
LentaInform
СМИ2
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