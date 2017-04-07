Лунатики не чувствуют боли

Новое исследование обнаружило интригующий парадокс: хотя лунатики и имеют повышенный риск головных болей и мигрени во время бодрствования, во время эпизодов лунатизма они едва ли чувствуют боль, даже когда травмируются.Результаты работы французских ученых показывают, что лунатики почти в 4 раза чаще, чем другие люди, сообщали о перенесенных приступах головных болей и в 10 раз чаще сообщали о перенесенных приступах мигрени. В то же время мало кто из страдающих сомнабулизмом и получавших во время эпизода лунатизма травму, испытывал болевые ощущения: 79% опрошенных сообщили, что не ощущали боли во время эпизода лунатизма, что и позволяло им оставаться во сне.«Наш самый удивительный результат – это отсутствие восприятия боли во время эпизодов лунатизма. Мы впервые отмечаем феномен анальгезии, связанной с лунатизмом» - сообщают специалисты из клиники Гуй-де-Шауляк в Монпелье, проводившие исследование. Всего они опросили 100 здоровых субъектов и 100 пациентов с диагнозом лунатизма ( 55 мужчин и 45 женщин), средний возраст которых составлял 30 лет.47 лунатиков сообщили о том, что испытали, по крайней мере, один эпизод повреждающего лунатизма, но только 10 из них сразу проснулись из-за боли, остальные 37 не ощущали ее во время эпизода, хотя чувствовали боль позже ночью или утром.