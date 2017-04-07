Ученые предложили новый подход к лечению шизофрении

«Красивая, лобулярная структура»: так описывают нейробиологи мозжечок – область мозга, расположенную у основания черепа чуть выше позвоночника.Мозжечок, согласно представлениям ученых, участвует в контроле движения. Однако недавняя работа американских исследователей раскрывает его гораздо более сложную роль…Как недавно выяснилось, мозжечок задействован в некоторых когнитивных функциях, что позволяет рассматривать эту структуру как потенциальную мишень для лечения заболеваний, которые влияют на мышление, внимание и планирование (например, шизофрении).Новое исследование специалистов из Медицинского колледжа Университета Айовы показало, что стимуляция мозжечка у крыс с шизофреноподобными когнитивными проблемами нормализует деятельность мозга в лобной коре и корректирует способность крыс оценивать ход времени (такой же когнитивный дефицит характерен для людей с шизофренией). Исследование показало, что стимуляция мозжечка восстанавливает нейронную сигнализацию в этих регионах, что и приводит к положительному терапевтическом эффекту.Авторы работы также успешно провели аналогичный эксперимент на людях – в нем приняли участие 9 пациентов с шизофренией и 9 здоровых добровольцев из контрольной группы. Их результаты подтверждают выводы исследователей из Гарвардского университета, которые также недавно открыли новые «опции» мозжечка, продемонстрировав, что стимулирование этой структуры мозга помогает устранить некоторые когнитивные проблемы у пациентов с шизофренией.