Специалисты выяснили, насколько калорийно мясо человека

Ученые из Великобритании решили провести масштабное изыскание неожиданного толка. Исследователи выяснили, какова калорийность человеческого мяса. Оказалось, что оно не представляет большой пищевой ценности. Несмотря на это, в некоторых традиционных обществах человеческое мясо считается особо ценным продуктом.Анализировались образцы мышечной ткани, забранные у четырех добровольцах. Было установлено: к примеру, племя из 25 неандертальцев сможет насытиться телом взрослого мужчины всего на полдня. Исходя из этого, ученые сомневаются в том, что неандертальцы были каннибалами. По мнению ученых, даже во времена ледникового периода мясо других представителей фауны было более питательным и доступным. То есть каннибализм - исключительно часть ритуальной практики.Кстати, не так давно ученые выяснили, что каннибализм безопасен для здоровья. Многие виды едят себе подобных. А сейчас некоторые женщины употребляют в пищу собственную плаценту, веря в ее целительные свойства. По словам специалистов, термически обработанная плоть человека не опаснее приготовленного мяса животных. Но вот мозг человека есть нельзя точно. Поедание мозга грозит развитием Куру - смертельной формы энцефалопатии и типичный пример трансмиссивных прионовых заболеваний человека вроде коровьего бешенства. Данные заболевания характеризуются накоплением аномального белка - приона, который можно встретить в центральной нервной системе.