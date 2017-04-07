Если у вас повышен уровень маркеров рака, это еще не означает, что приговор вынесен

"С-реактивный белок является острофазным белком, который определяется по анализу крови. Это достаточно старый лабораторный тест, применяется с 30-х годов, когда белок был впервые выявлен. По его уровню, как и по СОЭ (скорость оседания эритроцитов), определяли наличие или отсутствие острого воспалительного процесса в организме. С-реактивный белок возникает, когда в организме нарастает концентрация альфа-глобулина, как правило, это является показателем уровня воспаления. Повышение уровня С-реактивного белка появляется уже через 6-12 часов от начала заболевания. Тест считается достаточно чувствительным, поэтому клиницисты называют его "Золотым маркером" диагностики, как основной компонент выявления острой фазы воспалительного процесса. Сейчас методики определения уровня этого белка значительно улучшились. Раньше, результаты выглядели, как "0" - отсутствие белка, "+", "++", "+++" - означали степень его выраженности. Но самое неприятное для клинициста было то, что анализ готовился целые сутки.Сейчас по новым методикам мы можем получить результаты анализа крови через полчаса - максимум через час и понять, какая ситуация в организме, и какую тактику необходимо применять. А представьте, когда анализ готовился сутки… Конечно, современные методики значительно продвинулись вперед. По С-реактивному белку, учитывая его высокую чувствительность, можно вести не только диагностику, но и мониторинг терапии. Нормальный уровень С-реактивного белка для всех одинаков - от 0 до 5, не имеет специфики пола или возраста. Исключение составляют новорожденные дети - до недели после рождения, у которых уровень С-реактивного белка в норме может быть до 15. Можно оценивать по С-реактивному белку остроту периода заболевания, чем выше цифра, тем более выражен воспалительный процесс. Это может быть, в том числе, и хроническое заболевание, которое дает невысокий уровень этого белка, например, при туберкулезе, аллергическом процессе, лимфогранулематозе, лимфобластном лейкозе и других заболеваниях.Если мы говорим о подъеме уровня до 30, то это может быть вирусная инфекция или хроническое заболевание. При острой стадии инфаркта миокарда скачок уровня СРБ может быть до 100, при тяжелых генерализированных инфекциях, например, при ожогах, травмах, цифра может подниматься до 300 и выше. Высокая концентрация С-реактивного белка при внешнем общем благополучии организма и отсутствии признаков патологии возможна и при онкологическом процессе. СРБ - это накопление острофазного белка, его повышение может быть реакцией организма на разрушение тканей. Этот анализ так же называют "Двуликий Янус", он не может дифференцировать, что именно является причиной высокого уровня С-реактивного белка. Клиницисту, чтобы поставить правильный диагноз, требуется использовать и другие методы диагностики. И терапия должна быть направлена не только на снижение уровня этого белка, и, в первую очередь, на борьбу с теми микробами или вирусами, которые вызвали его повышение.Но поставить окончательный диагноз по подъему СРБ невозможно, в том числе, диагноз онкологический. В постановке диагноза нам помогает не только СРБ, СОЭ, другие показатели биохимического анализа крови, но и инструментальные методы диагностики. Гастроскопия рекомендована 1 раз в 2 года, колоноскопия - 1 раз в 5 лет, УЗИ щитовидной железы, - один раз в 2 года, флюорография или рентгенография органов грудной клетки - один раз в год. Еще один вид скрининга - анализ на онкологические маркеры. Онкологический маркер не является специфичным. Можно выделить два, которые могут иметь значение в диагностическом плане. Это гинекологический маркер у женщин - №125. И у мужчин такой маркер ПСА по предстательной железе. Все остальные маркеры неспецифичны, если уровень нормальный, то это не говорит, что у пациента нет онкологического заболевания, и наоборот, если он повышен, это не значит, что обязательно онкологическое заболевание присутствует. Онкологический маркер - это то же накопление белка, как мы говорили про СРБ. Ставить онкологический диагноз только на основании С-реактивного белка или онкологического маркера нельзя. Единственное основание - морфологическая структура. Пока мы не увидели образование, не получили из него материал и не показали морфологу, который не увидел там раковую клетку, окончательный диагноз поставлен быть не может".