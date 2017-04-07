Антибиотик освобождает от тягостных воспоминаний
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Однако в случае предварительного приема 200 мг доксициклина эффект тренировки был сильно ослаблен, что может указывать на более слабое запоминание опыта воздействия электрического импульса. Ученые предполагают, что открытие позволит использовать антибиотик доксициклин в лечении людей с посттравматическим стрессовым расстройством. После принятия препарата можно приступать к работе с болезненными воспоминаниями.
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