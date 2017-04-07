Антибиотик освобождает от тягостных воспоминаний

Исследователи из психиатрического отделения университетской больницы Цюриха (Швейцария) наугад применили антибиотик доксициклин в классическом эксперименте Павлова, исследуя возможности препаратов снижать реакцию испуга. 76 здоровых испытуемых подвергали действию электрических импульсов, которые сопровождались сменой изображения на экране на определенный цвет. После тренировки уже лишь появление цветного экрана вызывало реакцию испуга.Однако в случае предварительного приема 200 мг доксициклина эффект тренировки был сильно ослаблен, что может указывать на более слабое запоминание опыта воздействия электрического импульса. Ученые предполагают, что открытие позволит использовать антибиотик доксициклин в лечении людей с посттравматическим стрессовым расстройством. После принятия препарата можно приступать к работе с болезненными воспоминаниями.