Немецкие мужчины не уделяют достаточного внимания своему артериальному давлению.Немецкий центр исследования сердечно-сосудистой системы (DZHK) в Берлине сообщил о заметном снижении артериального кровяного давления у немцев. Особенно сильные улучшения отмечены в возрастной группе от 55 до 74 лет. Однако в этих данных эксперты не видят повода для расслабления.Ученые из DZHK проанализировали семь крупных обследований населения с 1997 г. по 2012 г., из которых можно видеть снижение давления. Раннее наблюдавшиеся половые различия сохранились: у женщин гипертония выявляется и начинает лечиться раньше, чем у мужчин. Особенно молодые мужчины не уделяют должного внимания измерению артериального давления.Примечательными оказались географические особенности изменения кровяного давления. На северо-востоке (бывшая ГДР) отмечено наибольшее снижение, благодаря чему показатели в старых и новых землях ФРГ сравниваются.Эксперты считают главными причинами снижения среднего уровня артериального давления усиленное лечение гипертонии и профилактику: более здоровый рацион питания, большая физическая активность немцев, небольшое снижение курения.