Печень способна полностью самовосстанавливаться

Дефицит белка может оказать пагубное воздействие на нашу печень, спровоцировав серьезную атрофию этого органа, что негативно влияет весь обмен веществ в организме.Но есть и хорошие новости: ученые из Школы ветеринарной медицины Университета Суррея в сотрудничестве с коллегами из Университета Сан-Паулу недавно обнаружили, что этот вред является преходящим, а наша печень обладает удивительной способностью к самовосстановлению и способна вернуться к нормальной функциональности.В частности, эти специалисты исследовали влияние на печень мышей низкобелковой диеты. В течение пяти недель контрольная группа мышей получала нормальный уровень белка в рационе, а другая группа – была на диете с низким уровнем белка. Используя новый метод, стереологию, авторы работы смогли выявить разрушительный эффект, который проявляет дефицит белка на структуры этого жизненно важного органа.В частности, было обнаружено, что печень мышей на диете с низким содержанием белка уменьшилась на 65%, также отмечалось 46-процентное сокращение объема гепатоцитов и 90% - процентное увеличение общего количества бинуклеатных гепатоцитов (клеток печени с двумя ядрами): все это в комплексе привело к снижению функциональности органа. Однако через пять недель нормального питания печень мышей из контрольной группы практически восстановилась, что демонстрирует удивительную пластичность и жизнеспособность этого органа.