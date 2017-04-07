Печень способна полностью самовосстанавливаться
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Но есть и хорошие новости: ученые из Школы ветеринарной медицины Университета Суррея в сотрудничестве с коллегами из Университета Сан-Паулу недавно обнаружили, что этот вред является преходящим, а наша печень обладает удивительной способностью к самовосстановлению и способна вернуться к нормальной функциональности.
В частности, эти специалисты исследовали влияние на печень мышей низкобелковой диеты. В течение пяти недель контрольная группа мышей получала нормальный уровень белка в рационе, а другая группа – была на диете с низким уровнем белка. Используя новый метод, стереологию, авторы работы смогли выявить разрушительный эффект, который проявляет дефицит белка на структуры этого жизненно важного органа.
В частности, было обнаружено, что печень мышей на диете с низким содержанием белка уменьшилась на 65%, также отмечалось 46-процентное сокращение объема гепатоцитов и 90% - процентное увеличение общего количества бинуклеатных гепатоцитов (клеток печени с двумя ядрами): все это в комплексе привело к снижению функциональности органа. Однако через пять недель нормального питания печень мышей из контрольной группы практически восстановилась, что демонстрирует удивительную пластичность и жизнеспособность этого органа.
Gnezdo
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