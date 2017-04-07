Обнаружены новые лекарства, предотвращающие рецидив рака молочной железы

Результаты нового исследования подтверждают данные предыдущих обзоров, указывающих на то, что лекарства для снижения уровня холестерина в крови – в основном из класса статинов – уменьшают риск развития рака молочной железы.В соответствии с результатами рандомизированного клинического исследования молочной железы International Group, препараты, снижающие уровень холестерина, связанные с адъювантной гормональной терапией, могут играть определенную роль в предотвращении рецидивов рака молочной железы у пациентов, которым был поставлен диагноз на ранней стадии.Исследование, в котором приняло участие 8,010 женщин в постменопаузе с инвазивным раком молочной железы, диагностированным на ранней стадии (в период между 1998 и 2003 годами). В течение 5 лет специалисты измеряли каждые 6 месяцев у них уровень холестерина в крови, попутно отмечая частоту использования лекарств для снижения уровня холестерина. Терапия, направленная на снижение уровня холестерина, была связано 21-процентным повышением безрецидивной выживаемости, а также 24-процентным снижением частоты рецидивов опухоли.Как отмечают специалисты из онкологического центра в Бостоне, в этом контексте не следует делать различия между статинами и другими лекарствами, снижающими уровень холестерина.