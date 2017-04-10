Девяносто процентов убийц страдают душевными болезнями

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Шведские исследователи Мартин Гран и Сиина Фазель, работающие в Каролинском институте в Стокгольме считают, что девяносто процентов убийц страдают от душевных болезней. Возможно, этот процент даже выше, так как многие убийцы, кончая жизнь самоубийством, не успевают подвергаться психиатрическим тестам.

Ученые проанализировали судебные документы и данные медицинской экспертизы, касающиеся двух тысяч людей, осужденных в Швеции за убийства, и за попытки убийства с 1998 по 2001 год выяснили, что все эти люди страдали шизофренией, депрессией и посттравматическим шоком, причем у многих из них было по две и больше душевных болезней.

Каждый второй из этих людей какое-то время злоупотреблял алкоголем или наркотиками.
LentaInform
Listis
Gnezdo
СМИ2

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