Девяносто процентов убийц страдают душевными болезнями
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Ученые проанализировали судебные документы и данные медицинской экспертизы, касающиеся двух тысяч людей, осужденных в Швеции за убийства, и за попытки убийства с 1998 по 2001 год выяснили, что все эти люди страдали шизофренией, депрессией и посттравматическим шоком, причем у многих из них было по две и больше душевных болезней.
Каждый второй из этих людей какое-то время злоупотреблял алкоголем или наркотиками.
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