Девяносто процентов убийц страдают душевными болезнями

Шведские исследователи Мартин Гран и Сиина Фазель, работающие в Каролинском институте в Стокгольме считают, что девяносто процентов убийц страдают от душевных болезней. Возможно, этот процент даже выше, так как многие убийцы, кончая жизнь самоубийством, не успевают подвергаться психиатрическим тестам.Ученые проанализировали судебные документы и данные медицинской экспертизы, касающиеся двух тысяч людей, осужденных в Швеции за убийства, и за попытки убийства с 1998 по 2001 год выяснили, что все эти люди страдали шизофренией, депрессией и посттравматическим шоком, причем у многих из них было по две и больше душевных болезней.Каждый второй из этих людей какое-то время злоупотреблял алкоголем или наркотиками.